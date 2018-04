Heidi Klum lässt für "Maxim" die Hüllen fallen

Heidi Klum macht mal wieder mit hüllenlosen Fotos von sich reden: Für die Mai/Juni-Ausgabe des US-amerikanischen Maxim zog die Modelamama blank.

Heidi Klum: Laszive Foto-Show für "Maxim"

Starfotograf Gilles Gensimon setzte Klum in einer Reihe Oben-ohne-Bildern in Schwarz-Weiß in Szene.