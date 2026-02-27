Heidi Klums Sohn Henry spricht offen über ADHS

Henry Klum, der 20-jährige Sohn von Heidi Klum und Sänger Seal, gewährt in Heidis neuer Show "On & Off the Catwalk – by Heidi Klum" sehr private Einblicke in sein Leben. In der zweiten Folge der Serie, die am Sonntag, den 1. März, auf ProSieben und Joyn ausgestrahlt wird, spricht Henry ungewöhnlich offen über seine Kindheit und eine Diagnose, die ihn geprägt hat: ADHS. "Als Kind hatte ich starkes ADHS" erzählt Henry in der Sendung (via bunte.de). Diese Offenheit ist deshalb bemerkenswert, da private Details aus dem Leben der Klum-Kinder nur selten an die Öffentlichkeit gelangen.

"Wie ein Bulldozer": Erinnerungen von Heidi Klum Auch Heidi selbst erinnert sich an die turbulente Zeit: "Ich musste so oft in die Schule gehen, ich hatte so viele Elternsprechtage mit seinen Lehrern", sagt das Supermodel. Henry sei "wie ein Bulldozer" gewesen, ergänzt sie. "Er war immer nur am Rumzappeln, am Tanzen, am Singen", so die 52-Jährige. Henry selbst beschreibt, wie ihn seine überschüssige Energie schon früh dazu brachte, einen Ausgleich zu suchen. "Ich musste meine Energie irgendwo rauslassen", sagt er. Der Sport wurde für ihn zu einem wichtigen Ventil – und heute ist er nicht nur ein Hobby, sondern auch ein wesentlicher Bestandteil seines Berufs als Model.

"Es ist mein Job, gut auszusehen" In der Show trainiert Henry zusammen mit seinem Personaltrainer am berühmten Venice Muscle Beach in Kalifornien. Während er Gewichte stemmt, erklärt er schnaufend: "Es ist mein Job, gut auszusehen, also ist das Wichtigste, meinen Körper in Form zu halten und gesund zu leben." Der Sport half ihm aber nicht nur, seine Energie zu kanalisieren, sondern scheint auch seine Karriere zu beflügeln. Mittlerweile hat sich Henry in der Modewelt einen Namen gemacht und arbeitet für renommierte Marken wie Yves Saint Laurent und Calvin Klein. Die Kontakte seiner berühmten Mutter haben hier wohl sicherlich auch geholfen. Auch Henrys Halbschwester Leni (21) ist ein Model.