Heidi Klum jubelt: Tom Kaulitz ist endlich geschieden

Sie sind aktuell das neue Traumpaar: Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (28). Drei Jahre zuvor heiratete Kaulitz seine damalige Freundin Ria Sommerfeld.

Ehe unter keinem guten Stern

Die beiden lernten sich 2011 in einem Hamburger Club kennen und heirateten im Juni 2015 heimlich in Los Angeles. Noch im selben Jahr reichte Kaulitz am Stanley Mosk Courthouse in Downtown Los Angeles die Scheidung von der Hamburger Schönheitskönigin (ehemalige "Miss Philippines Germany 2004") ein. Wegen angeblicher Unterhaltsstreitigkeiten kam es erst jetzt zu einer Einigung.

Tom Kaulitz ist ein freier Mann

Denn auch wenn der Musiker mittlerweile glücklich mit "Germany's Next Topmodel"-Gründerin Heidi Klum liiert ist, war er bis vergangene Woche offiziell noch kein freier Mann. Wie das Nachrichtenportal The Blast und die Webseite des Gerichts berichten, sind Kaulitz und Sommerfeld seit 17. August offiziell geschieden.