Heidi Klum gibt ersten Hinweis auf diesjähriges Halloween-Kostüm

Jahr für Jahr überrascht Heidi Klum mit einem neuen, ausgefallenem Halloween-Kostüm. Auch heuer will das deutsche Model ihre Fans das Gruseln lehren und hat sich für Halloween 2022 offenbar schon eine Verkleidung einfallen lassen.

Klum: "Werde mich in Outfit klaustrophobisch fühlen"

"Ich denke, was ich dieses Jahr mache, ist eines der unerwartetsten [Kostüme]", deutete Heidi Klum im Gespräch mit der Daily Mail an. Die geplante Verkleidung sei "etwas, an das niemand denken würde. Die Leute werden sagen: "Was?", versprach die 49-Jährige.