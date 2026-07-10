Heidi Klum enthüllt pikantes Geheimnis ihrer Ehe mit Tom Kaulitz

2018 wurden sie offiziell ein Paar. Im Jahr darauf haben Heidi Klum und „Tokio Hotel“-Star Tom Kaulitz geheiratet. Der Altersunterschied von 16 Jahren tut der Liebe der beiden keinen Abbruch. Im Gespräch mit Us Weekly gab Klum nun Details über ihr Eheleben mit dem Musiker preis und verriet, was sie und ihren Mann verbindet.

Heidi Klum und Tom Kaulitz „trainieren“ viel

„Wir treiben definitiv viel Sport“, erzählte die 53-Jährige. „Sport ohne Geräte. Ich finde es wichtig, viel Sport zu treiben, weil dabei eine besondere Verbindung entsteht. Es ist schwer zu erklären, aber die Seelen verbinden sich – nicht nur Körper und Geist. Die Herzen und Seelen verbinden sich auf eine ganz andere Weise, wenn man zusammen Sport treibt.“

Eine Aussage, welche durchaus die Fantasie anregt.