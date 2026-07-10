Heidi Klum enthüllt pikantes Geheimnis ihrer Ehe mit Tom Kaulitz
2018 wurden sie offiziell ein Paar. Im Jahr darauf haben Heidi Klum und „Tokio Hotel“-Star Tom Kaulitz geheiratet. Der Altersunterschied von 16 Jahren tut der Liebe der beiden keinen Abbruch. Im Gespräch mit Us Weekly gab Klum nun Details über ihr Eheleben mit dem Musiker preis und verriet, was sie und ihren Mann verbindet.
Heidi Klum und Tom Kaulitz „trainieren“ viel
„Wir treiben definitiv viel Sport“, erzählte die 53-Jährige. „Sport ohne Geräte. Ich finde es wichtig, viel Sport zu treiben, weil dabei eine besondere Verbindung entsteht. Es ist schwer zu erklären, aber die Seelen verbinden sich – nicht nur Körper und Geist. Die Herzen und Seelen verbinden sich auf eine ganz andere Weise, wenn man zusammen Sport treibt.“
Eine Aussage, welche durchaus die Fantasie anregt.
Diskussionen um den Altersunterschied umschiffte das deutsche Fräuleinwunder mit Humor und machte deutlich, dass sie und Kaulitz viel gemeinsam haben – unter anderem ihr Aufwachsen in Deutschland.
„Es ist ein anderes Verständnis, mit jemandem aus Deutschland zusammen zu sein, der die gleichen Wurzeln hat“, sagte die „GNTM“-Chefin. „Wir teilen auch viele moralische Ansichten, und ich denke, das ist ebenfalls sehr wichtig.“
Scherzhaft meinte sie, ihr Ehemann sei „ein bisschen zu alt für mich“. Gleichzeitig lobte die den 36-Jährigen dafür, dass er „gut gealtert“ sei.
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