Heidi Klum einsichtig: "Ich habe eine nervige Stimme"

Sie hat bereits drei Songs veröffentlicht. 2006 kam der Weihnachtssong „Wonderland“ heraus. 2022 folgte die Snoop Dogg-Kollaboration “Chai Tea With Heidi“. Neulich veröffentlichte die „Germany’s Next Topmodel“-Jurorin ein von Tiësto produziertes Remake von Corey Harts Hit „Sunglasses at Night“ aus dem Jahr 1983.