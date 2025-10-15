Heather Graham: Intimes Geständnis über Romanze mit Heath Ledger
Am 22. Jänner 2025 jährte sich der Tod von Schauspieler Heath Ledger zum siebzehnten Mal. Der gefeierte Hollywoodstar, der 2009 posthum mit dem Oscar als Bester Nebendarsteller für seine Rolle des "Joker" in "The Dark Night" ausgezeichnet wurde, war 2008 im Alter von 28 Jahren in seinem Loft in Manhattan tot aufgefunden worden. Bei einer Obduktion wurden in Ledgers Körper Benzodiazepine und Opioide gefunden. Ledger hinterließ eine Tochter namens Matilda, die aus seiner Beziehung mit Michelle Williams hervorging. Mit ihr hatte er von 2005 bis 2007 zusammengelebt.
Heather Graham über Ledger: "War sehr in ihn verliebt"
Woran sich vielleicht nicht alle erinnern können: Der verstorbene Filmstar datete von 2000 bis 2001 auch vorübergehend die australische Schauspielerin Heather Graham. Im Podcast "Are You Charlotte?" von "Sex and the City"-Star Kristin Davis äußerte sich diese nun ausnahmsweise zu ihrer kurzlebigen Romanze mit Ledger.
"Ich war sehr in ihn verliebt, als wir zusammen waren. Er ist einfach unglaublich", verriet die heute 55-Jährige. Noch heute würde sie Heath Ledger vermissen und sich wünschen, sie könnte sich mit ihm unterhalten.
"Ich habe ein paar richtig coole Fotos von unserer gemeinsamen Zeit", gestand Graham. "Ich bin stolz darauf, mit ihm zusammen gewesen zu sein. Es hat Spaß gemacht. Ich wünschte, er wäre noch am Leben, das wäre schön. Aber manche dieser ganz großen Stars leben nicht so lange."
"Damals wart ihr beide einfach ein Lichtblick", kommentierte Davis Grahams frühere Beziehung mit Ledger. "Ihr habt immer gekichert und euch berührt. Ihr wart süß."
"Tatsächlich glaube ich, dass wir [Sex and the City] zusammen gesehen haben", gestand Graham daraufhin. "Ich glaube, es hat ihm wirklich gut gefallen. Ich erinnere mich, dass wir es uns angesehen haben und er sagte: 'Ich kann mich damit identifizieren.' Denn manchmal versucht man, Männer dazu zu bringen, es sich mit einem anzusehen. Manche Männer fanden es toll, aber andere sagten: 'Ich weiß nicht, das ist eine Frauenserie.'"
Heath Ledger und Graham hatten einander 2000 in Prag kennengelernt, wo sie sich aufgrund ihrer jeweiligen Dreharbeiten aufhielten. Die Chemie stimmte angeblich auf Anhieb.
Graham hatte sich im Jahr 2021 schon einmal über ihre Zeit mit dem verstorbenen Schauspieler geäußert. Damals teilte sie einige unveröffentlichte Fotos ihrer Beziehung und nannte ihn einen "besonderen Menschen". Auf einem der privaten Fotos ist Graham zu sehen, wie sie ihre Arme um seinen Hals geschlungen hat, während sie auf seiner Schulter liegt.
Kommentare