Heather Graham: Intimes Geständnis über Romanze mit Heath Ledger

Am 22. Jänner 2025 jährte sich der Tod von Schauspieler Heath Ledger zum siebzehnten Mal. Der gefeierte Hollywoodstar, der 2009 posthum mit dem Oscar als Bester Nebendarsteller für seine Rolle des "Joker" in "The Dark Night" ausgezeichnet wurde, war 2008 im Alter von 28 Jahren in seinem Loft in Manhattan tot aufgefunden worden. Bei einer Obduktion wurden in Ledgers Körper Benzodiazepine und Opioide gefunden. Ledger hinterließ eine Tochter namens Matilda, die aus seiner Beziehung mit Michelle Williams hervorging. Mit ihr hatte er von 2005 bis 2007 zusammengelebt. Heather Graham über Ledger: "War sehr in ihn verliebt" Woran sich vielleicht nicht alle erinnern können: Der verstorbene Filmstar datete von 2000 bis 2001 auch vorübergehend die australische Schauspielerin Heather Graham. Im Podcast "Are You Charlotte?" von "Sex and the City"-Star Kristin Davis äußerte sich diese nun ausnahmsweise zu ihrer kurzlebigen Romanze mit Ledger.

"Ich war sehr in ihn verliebt, als wir zusammen waren. Er ist einfach unglaublich", verriet die heute 55-Jährige. Noch heute würde sie Heath Ledger vermissen und sich wünschen, sie könnte sich mit ihm unterhalten. "Ich habe ein paar richtig coole Fotos von unserer gemeinsamen Zeit", gestand Graham. "Ich bin stolz darauf, mit ihm zusammen gewesen zu sein. Es hat Spaß gemacht. Ich wünschte, er wäre noch am Leben, das wäre schön. Aber manche dieser ganz großen Stars leben nicht so lange." "Damals wart ihr beide einfach ein Lichtblick", kommentierte Davis Grahams frühere Beziehung mit Ledger. "Ihr habt immer gekichert und euch berührt. Ihr wart süß."