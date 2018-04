Harrys Hochzeit: Die verzwickte Etikette am britischen Hof

Popstar Ed Sheeran gab kürzlich ein Beispiel, was Gäste bei der Begrüßung falsch machen können. Er legte beim Händeschütteln seine linke Hand auf Prinz Charles' rechten Unterarm. "Das war ein Verstoß gegen das Protokoll", meinte Hanson. Die Queen muss zunächst mit "Ihre Majestät" angesprochen werden, im weiteren Verlauf der Konversation genügt "Ma'am". Das "a" werde dabei wie in "hamburger" ausgesprochen, nicht wie in "farm".

Da Markle schon einmal verheiratet war, wird spekuliert, ob sie bei ihrer zweiten Hochzeit ein richtiges Brautkleid tragen wird. "Wenn es ein Brautkleid wird, dann wahrscheinlich kein prächtiges", mutmaßte Hanson. Für Harry gibt es zwei Optionen: Frack mit Weste und Krawatte oder eine Militäruniform, wie sie auch sein Bruder William bei seiner Hochzeit trug.