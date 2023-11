Privatsphäre verletzt: Harry & Meghan wegen Leaks an Charles' Geburtstag beschuldigt

Einem Palastinsider zufolge soll man innerhalb des Königshauses aber alles andere als erfreut darüber sein, dass Einzelheiten über das Gespräch publik gemacht worden sind.

Informationen von Sussexes an Presse zugespielt?

Harry und Meghan sollen beschuldigt werden, für den Leak verantwortlich zu sein und damit auch ihre eigene Privatsphäre verletzt zu haben - die sie nach eigenen Angaben schützen wollen.

"Harry und Meghan kämpfen für Privatsphäre, wenn es ihnen passt, und doch steht es in dem Moment, in dem Harry den König anruft, in einer Zeitung", lautet der Vorwurf eines royalen Insiders, der gegenüber Page Six lästert, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex "völlige Heuchler" seien, weil sie das Telefonat nicht geheim gehalten hätten.

Persönlich haben sich Meghan und Harry zu den Vorwürfen nicht geäußert, eine Quelle aus dem Umfeld der Sussexes stellt jedoch klar, dass das Paar absolut nichts mit dem Durchsickern des Anrufs zu tun hatte.

Page Six zufolge soll Harry auch planen, nächste Woche noch einmal mit Charles zu sprechen. "Natürlich möchte Harry eine bessere Beziehung zu Charles haben. Er ist schließlich sein Vater", so ein Insider.