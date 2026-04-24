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Bericht: Harry Styles und Zoë Kravitz nach 8 Monaten Beziehung verlobt

Zoë Kravitz und Sänger Harry Stlyez scheinen den nächsten Schritt gewagt zu haben.
24.04.2026, 10:00

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Harry Styles und Zoë Kravitz im Freizeitlook in der Öffentlichkeit unterwegs

Schon bald könnten die Hochzeitsglocken läuten: Nachdem Bilder von Zoë Kravitz mit einem auffälligen Ring am Finger im Internet für Furore gesorgt hatten (zu sehen hier), bestätigt eine Quelle gegenüber Page Six die Verlobung mit Popstar Harry Styles.

Harry Styles und Zoë Kravitz verlobt?

"Er ist total verliebt", zitiert das Portal einen namentlich nicht genannten Insider aus dem Umfeld des Paares. "Er würde für sie durchs Feuer gehen."

Auch Kravitz soll auf Wolke Sieben schweben. "Niemand in ihrem Umfeld ist überrascht", fügte die Quelle über die vermeintliche Verlobung hinzu, die bisher von Kravitz und Styles nicht offiziell bestätigt wurde.

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Seit rund acht Monaten sind die beiden liiert.

Kravitz und Styles wurden erstmals im August zusammen gesehen, als sie Arm in Arm durch Rom schlenderten. Im selben Monat wurden sie in London beim Schmusen beobachtet. Nun sieht es ganz danach aus, als hätten sie ihre Beziehung auf ein neues Level gehoben.

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kurier.at, spi  | 

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