Bericht: Harry Styles und Zoë Kravitz nach 8 Monaten Beziehung verlobt

Schon bald könnten die Hochzeitsglocken läuten: Nachdem Bilder von Zoë Kravitz mit einem auffälligen Ring am Finger im Internet für Furore gesorgt hatten (zu sehen hier), bestätigt eine Quelle gegenüber Page Six die Verlobung mit Popstar Harry Styles.

Harry Styles und Zoë Kravitz verlobt?

"Er ist total verliebt", zitiert das Portal einen namentlich nicht genannten Insider aus dem Umfeld des Paares. "Er würde für sie durchs Feuer gehen."

Auch Kravitz soll auf Wolke Sieben schweben. "Niemand in ihrem Umfeld ist überrascht", fügte die Quelle über die vermeintliche Verlobung hinzu, die bisher von Kravitz und Styles nicht offiziell bestätigt wurde.