Harald Serafin: Spannung steigt stündlich

Die gute Nachricht zuerst: In Mörbisch haben bis jetzt noch keine Gelsenschwärme Einzug gehalten. Das bestätigte Harald Serafin , der seit Wochen direkt am Neusiedler See seine letzte Premiere "Die Fledermaus" als Intendant der Seefestspiele vorbereitet: "Meine Frau sitzt jeden Abend hier und sie wurde bisher von keiner einzigen Gelse gestochen. Aber vielleicht stehen die Gelsen heuer nicht auf die Burgenländer und warten auf das frische Blut der Wiener, die am Donnerstag zur Premiere anreisen." Die Insektenplage ist für den 80-jährigen Serafin sowieso das geringste Problem: "Die Spannung steigt stündlich, seitdem der ORF hier mit unzähligen Omnibussen vorgefahren ist, um die Live-Übertragung vorzubereiten. Hoffentlich ist der Wettergott heuer gut zu mir, das ist das Einzige, was ich mir wünsche." Besonders freut sich Serafin, der heuer als Gefängnisdirektor auf der Bühne glänzt, über die hochkarätige Besetzung: " Lohner macht nicht nur Regie, er spielt auch den Frosch. Die Reinprecht , die Fally und viele Stars der Staatsoper machen mit. Das hätten wir uns nie leisten können, aber ich habe gesagt ‚Tuts mir den Gefallen und als Dankeschön bekommt ihr zum Schluss auch eine DVD der Aufzeichnung in HD-Qualität." Das bekommen die Stars von der Staatsoper nicht."