Harald Serafin: "Ein guter Geist hat mich begleitet"

Truthahn-Trubel Harald Serafin feiert Weihnachten daheim in Wien. Er verbringt den Heiligen Abend mit seiner Familie und das hat Tradition. Keine Vorstellung darf ihm dabei dazwischenkommen, denn das Fest ist für den Schauspieler etwas ganz Besonderes: Serafin feiert an diesem Tag auch Geburtstag. Das Festessen kocht wie immer seine Frau und Herr Serafin beharrt seit Jahren auf Truthahn und Fisch. Serafin outet sich dabei als Truthahn-Liebhaber und scheut am 24. sogar vor einer verantwortungsvollen Aufgabe nicht zurück: "Zum Übergießen werde ich jedes Jahr vergattert und das, obwohl ich Geburtstag habe." Alle 20 Minuten muss er den Vogel im Ofen übergießen, damit dieser nicht trocken wird. Einfach "wunderbar".

© Bild: KURIER/Bissuti