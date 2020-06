Harald Serafin: Aus die (Fleder-)Maus

Und so bedankte sich Harald Serafin am 25. August in seiner letzten Rede beim Himmel und bei seinem treuen Publikum. Spalier standen auch viele seiner engen Freunde wie Felix und Elisabeth Dvorak, Inge Klingohr, Marika Lichter, Karl und Hermine Fürnkranz .

Ein bisschen beanspruchte auch Ioan Holender die Aufmerksamkeit im Abschieds-Rummel. Der ehemalige Staatsopern-Direktor drehte bereits ab Samstagmittag für die Sendung Kultour auf Servus TV. Doch an diesem Tag konnte es nur einen geben. Serafin: "Ist das jetzt ein Holender-Abend oder ein Serafin-Abend?" Eine Frage, die sich die Fans erst gar nicht stellten.

Kurz nach der Pause unterbrach das Ensemble das Stück und gab Lieder aus zwanzig Jahren zum Besten. Eine rührende Idee von Daniel Serafin, der die kleine Überraschung für seinen Vater tatsächlich bis zuletzt geheimhalten konnte. Mit einem Feuerwerk sagte Serafin Servus und fährt mit Mausi in den Urlaub nach Menorca und dann nach New York: "Naja, vielleicht ist New York ja gar kein Urlaub ..."