Harald Glööckler wünscht sich mehr Menschlichkeit in der Corona-Krise

Der deutsche Modeschöpfer Harald Glööckler (54) hat zu mehr Menschlichkeit in der Corona-Krise aufgerufen. "Ja, wir haben eine schreckliche Krise. Aber in Angst und Panik zu verfallen, nützt uns nichts", sagte er in einem am Donnerstag veröffentlichten Instagram-Video. Menschen würden übel angefeindet - nur, weil sie in der Krise ihren Geschäften nachgingen.