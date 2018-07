Harald Glööckler: Was ist mit seinem Gesicht passiert?

"Es ging mir den ganzen Tag schon nicht gut. Ich hatte Schmerzen, mir war übel. Ich habe gedacht, es wird schon besser, wenn ich mich einfach ins Bett lege. Aber das war nicht so. Mein Gesicht schwoll immer weiter an und ich bekam immer weniger Luft", erzählte er später der Bild.

Sein Zustand sei bereits etwas besser, die Schwellung gehe sehr langsam zurück.

"Ich hatte das vor Jahren schon mal, aber nicht so schlimm."

Woher die Allergie komme, sei unklar. "Ich habe in den vergangenen Tagen nichts anderes gegessen und getrunken als sonst", sagte der Designer, der trotz allergischer Reaktion seinen Humor nicht verliert: "Ich habe mir ja immer größere Wangenknochen gewünscht, aber so viel hätte es nun auch nicht sein müssen", so Glööckler.