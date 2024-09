Hape Kerkeling: Verlor große Liebe Duncan einst an Aids

Hape Kerkeling ist ein PR-Genie. Eine Woche vor der Veröffentlichung seines neuen Buchs "Gebt mir etwas Zeit", das heute erscheint, enthüllte er in Interviews schon mal eine sensationelle Neuigkeit: Demnach ist er der Urenkel des britischen Königs Edward VII. (1841-1910). Ausgerechnet er, der sich einst mit einer Königin-Beatrix -Persiflage ins kollektive Gedächtnis einbrannte und in der Fernsehkomödie "Willi und die Windzors" einen vergessenen Spross der Royals in deutschen Landen verkörperte.

Eigentlich handelt das neue Buch von Kerkelings Hobby, der Ahnenforschung. Dabei geht es darum, den Stammbaum der eigenen Familie möglichst weit in die Vergangenheit zurückzuverfolgen - eine Leidenschaft, die der 59 Jahre alte Komiker und Entertainer mit vielen Menschen teilt. Während diese allerdings meist nichts anderes zutage fördern als spröde Tagelöhner, Bedienstete und Mägde, gräbt der gebürtige Recklinghäuser einen überaus illustren Kreis an Ahnherren aus. Allen voran natürlich den König von England. Dieser ist - so Kerkelings Überzeugung - der Vater seiner Ruhrgebiets-Oma Bertha.

Achtung: Hape Kerkeling erhebt keinen Anspruch auf den britischen Thron

Wie genau hat er das rausgekriegt? Nun, er hat in einer alten Wiener Zeitung den Hinweis gefunden, dass Edward im August 1903 zu einem Kuraufenthalt im böhmischen Marienbad weilte. "Ziemlich genau neun Monate später wird meine Großmutter als uneheliche Tochter ihrer Mutter Agnes dort geboren." Wer will da an Zufall glauben? Zumal ihn eine gewisse Waltraud in einem handgeschriebenen Brief schon vor langer Zeit darauf hingewiesen hat, dass seine Großmutter blaublütiger Abstammung sei. Immerhin: Ansprüche auf die britische Krone erhebt Kerkeling nicht. "Mein entfernter Neffe Charles macht seine Sache doch bravourös!" Am britischen Königshof kann demnach aufgeatmet werden.

Übrigens spielt die ganze Royal-Geschichte in dem 370 Seiten starken Buch nur eine untergeordnete Rolle. Die meiste Zeit geht es um Kerkelings Vorfahren in den Niederlanden, insbesondere in Amsterdam, der Stadt, mit der er sich seit Kindertagen "schicksalhaft verbunden" fühlt. Und auch diese Vorfahren sind natürlich nicht einfach irgendwelche dahergelaufenen Matrosen, Käsehändler oder Kneipenwirte gewesen, sondern gehörten nach Kerkelings Recherchen zur absoluten Elite, nämlich zur winzigen Oligarchie der Großkaufleute des niederländischen Goldenen Zeitalters. Aus diesem Grund posiert der Autor auf dem Buchtitel auch wie ein von Rembrandt porträtierter Patrizier.