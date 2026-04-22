Hannelore Elsners Sohn an ihrem Todestag: "Vermisse dich, Mama"

Am 21. April wäre nicht nur Queen Elizabeth II. 100 Jahre alt geworden, an diesem Tag verstarb auch die deutsche Schauspiel-Ikone Hannelore Elsner. 2019 ging sie uns mit 76 Jahren voraus. Sohn Dominik Elstner (44) erinnerte auf seinem Instagram-Kanal an seine Mutter. "In Liebe. Für immer und ewig" Der Fotograf veröffentlichte mehrere Bilder seiner Mutter. Auf einem davon ist ein Selfie der beiden zu sehen, Elsner trägt eine Sonnenbrille sowie ihr unverkennbares Lächeln. Sowohl Mutter als auch Sohn wirken glücklich. "In Liebe. Für immer und ewig, Mama!", schrieb Elstner zu diesem Bild, begleitet von Herzen- sowie einem Kuss-Emoji.

In einem weiteren Beitrag zeigt Elstner zwei Bilder, die seine enge Beziehung zu seiner Mutter verdeutlichen. Eines davon zeigt die Schauspielerin, wie sie ihren kleinen Sohn in einer schneebedeckten Landschaft im Arm hält. Das zweite Bild stammt aus späteren Jahren: Mutter und Sohn stehen Arm in Arm am Strand, ein Sonnenuntergang im Hintergrund, ihre Blicke voller Wärme und Nähe. Abschließend gibt es erneut ein harmonisches Selfie. Diesmal wählte der 44-Jährige die Worte: "In ewiger Liebe und Verbundenheit! Ich vermisse dich, Mama."

"Danke Mama, für all deine Kraft, Zuversicht und Klugheit" Auf dem dritten Bild, das Elstner postete, ist Elsner laut lachend während eines Interviews mit der Bild am Sonntag zu sehen. Ein Foto, das die Lebenslust der Schauspielerin einfängt. Auch Elstners Worte dazu sind passend gewählt: "Danke Mama, für all deine Kraft, Zuversicht und Klugheit! Danke für die wunderschöne Zeit mit dir! Ich Liebe dich, für immer und ewig!"