Halle Berry wird einfach nicht älter - ist das ihr Geheimnis?

Man kommt aus dem Staunen nicht heraus. Schauspielerin Halle Berry scheint einfach nicht älter zu werden. Obwohl sie am 14. August 54 Jahre alt geworden ist, würde die Oscar-Preisträgerin noch immer als Mitte 30 durchgehen. Sie ist fit wie ein Turnschuh und hat obendrein kaum Falten. Da kommt man nicht drum herum, sich zu fragen, wie Berry das bloß macht.

Halle Berry schwört auf Keto-Diät

Neben der Tatsache, dass sich die Schauspielerin exklusive Beauty-Behandlungen leisten kann (angeblich soll sie 9.000 Euro monatlich allein in die Pflege ihrer Brüste investieren), scheint auch ihre Ernährung eine zentrale Rolle im Kampf gegen Falten und für eine fitte Figur zu spielen.

Nachdem bei ihr mit 22 Jahren Diabetes diagnostiziert wurde, ist Berry auf die sogenannte ketogene Diät umgestiegen.

"Meine Ärzte sagten mir, ich muss darauf achten, was ich esse, um gesund zu bleiben - also nahm ich mir das zu Herzen", schrieb Berry im Mai in einem Artikel für Women's Health.

Die Keto-Ernährung erschien ihr passend. "Ich wollte meinen Insulinspiegel senken, also beschloss ich, mich von verarbeiteten Kohlenhydraten und Zucker, wie Backwaren und Weißbrot, zu verabschieden. Und das hat sich ernsthaft ausgezahlt", erklärte die zweifache Mutter.