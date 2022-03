Halle Berry klagt an: "Mein Oscar vor 20 Jahren hat keine Türen für schwarze Frauen geöffnet"

Für Halle Berry (55) ein Traum, an den sie sich im Detail gar nicht mehr erinnern kann. „Ich hatte ein totales Blackout“, erzählt sie sich nun im Interview mit der New York Times, „ich weiß nicht einmal, wie ich es auf die Bühne schaffte. Alles, was ich noch weiß, ist, dass der offenbar besorgte Russell Crowe mir zuflüsterte: ,Atme, Kollegin! Atme!‘ Dann hielt ich schon die Statue in Händen.“

In ihrer Dankesrede vor 20 Jahren hatte Halle Berry (damals Preisträgerin für ihre Rolle in der Independant-Produktion „Monster’s Ball“, übrigens mit Billy Bob Thornton und Heath Ledger) die Formulierung gewählt: „Dieser Moment ist um so vieles größer als ich! Er gehört all den wunderbaren schwarzen Kolleginnen, die bisher gesichts- und namenlos ohne Chance waren, für die sich aber nun eine Tür geöffnet hat.“