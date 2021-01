Halb drei Uhr morgens: Muskelprotz Mark Wahlberg zeigt sein frühes Workout

Wenn es um seinen durchtrainierten Körper geht, scheut Action-Star Mark Wahlberg keine Strapazen. Während andere Menschen um diese Uhrzeit noch schlafen, steht er um halb drei Uhr morgens auf, um in seinem privaten Fitnessstudio zu trainieren.

Mark Wahlbergs strenge Fitness-Routine

Der Tagesablauf des 49-Jährigen ist bestimmt nicht jedermanns Sache: Bereits in den frühren Morgenstunden ist Mark Wahlberg in seinem Fitnessstudio anzutreffen. Zuletzt postete er um 2.30 Uhr morgens ein Video aus seinem Workout-Raum, um ein Fitnessgerät zu bewerben. Ein Training auf dem sogenannte Power Plate gehört offenbar zur Fintessroutine des Schauspielers, der nur zu gerne mit seinem durchtrainierten Körper angibt. In seinem jüngsten Video zeigt er sich jedenfalls oben ohne präsentiert seinen muskulösen Oberkörper.