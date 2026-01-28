Schlägerei in Bar: Schwester von Hailey Bieber droht Gefängnis

Hailey Biebers Schwester, Alaia Baldwin Aronow, muss Berichten zufolge mit einer möglichen Haftstrafe rechnen, nachdem sie nach ihrer Festnahme im Jahr 2024 offiziell angeklagt wurde.

Aufenthalt in Bar eskalierte

Damals wurde der Tochter von Schauspieler Stephen Baldwin und dessen Frau Kennya vorgeworfen, mehrere Personen in einer Bar attackiert zu haben. Barkeeperin Haleigh Cauley schilderte den "unangenehmen" Vorfall im März 2024 gegenüber Us Weekly.

"Es war ein heilloses Durcheinander", erzählte die Frau nach Alaias Verhaftung.

Cauley hatte Dienst im Club Elan in Savannah, Georgia, als der Sicherheitsdienst sie darüber informierte, dass sich eine "betrunkene Frau", die inzwischen als Aronow identifiziert wurde, und zwei Freundinnen in der Mitarbeitertoilette aufhielten.