Schlägerei in Bar: Schwester von Hailey Bieber droht Gefängnis
Hailey Biebers Schwester, Alaia Baldwin Aronow, muss Berichten zufolge mit einer möglichen Haftstrafe rechnen, nachdem sie nach ihrer Festnahme im Jahr 2024 offiziell angeklagt wurde.
Aufenthalt in Bar eskalierte
Damals wurde der Tochter von Schauspieler Stephen Baldwin und dessen Frau Kennya vorgeworfen, mehrere Personen in einer Bar attackiert zu haben. Barkeeperin Haleigh Cauley schilderte den "unangenehmen" Vorfall im März 2024 gegenüber Us Weekly.
"Es war ein heilloses Durcheinander", erzählte die Frau nach Alaias Verhaftung.
Cauley hatte Dienst im Club Elan in Savannah, Georgia, als der Sicherheitsdienst sie darüber informierte, dass sich eine "betrunkene Frau", die inzwischen als Aronow identifiziert wurde, und zwei Freundinnen in der Mitarbeitertoilette aufhielten.
Sie bat die drei Frauen zu gehen, mit dem Hinweis, dass sie sich nicht in der Personaltoilette aufhalten dürften. "Ihre Freundinnen sagten, sie brauche einen Moment, und sie sagte: 'Ich muss meinen Tampon wechseln'", erzählte Cauley Us Weekly über Alaia. "Sie blieb dann aber im Raum. Ich sagte ihr noch einmal, sie müsse gehen, und sie sagte: 'Ich wechsle gerade meinen Tampon, willst du ihn sehen?' Und schleuderte ihn hoch, sodass er mir ins Gesicht klatschte."
Cauley habe sich von der Situation entfernt. Der Sicherheitsdienst habe Aronow daraufhin umgehend aus dem Lokal eskortiert. Die Barfrau gab an, dass die Schauspielertochter dabei wild um sich geschlagen haben - und dabei auch einen Wachmann geboxt und einem anderen in den Schritt getreten haben soll. Außerdem habe Aronow einem Wachmann ein Haarbüschel ausgerissen, so die Aussage der Barfrau.
Alaia Baldwin Aronow in vier Punkten angeklagt
Inzwischen droht Alaia Baldwin Aronow wegen des Vorfalls eine Gefägnisstrafe.
Am 26. Jänner reichten die Staatsanwälte von Georgia Gerichtsdokumente ein, in denen laut Us Weekly vier Anklagepunkte gegen Aronow aufgeführt sind:
- einfache Körperverletzung
- tätlicher Angriff
- Körperverletzung
- Hausfriedensbruch
Die Staatsanwaltschaft wirft Hailey Biebers Schwester vor, am 24. Februar 2024 einer Person namens Jacinto Hills vorsätzlich körperlichen Schaden zugefügt zu haben, indem sie das "Opfer in die Genitalien" schlug. Dass Alaina dem Opfer auch einen Tampon an den Kopf geworfen hatte, wird als einfache Körperverletzung gedeutet.
Darüber hinaus soll Aronow einem Mann namens Ian O’Neill "durch Ziehen an den Haaren einen Teil der Kopfhaut ausgerissen haben, was gegen die Gesetze des Bundesstaates Georgia verstößt".
Kommentare