Haiders letzte Premiere in Stockerau

Erste Regentropfen ließen auch nicht lange auf sich warten. Nach einer kurzen Pause fand die Premiere aber ein trockenes Ende. Dass das Wetter der einzige Feind in all den Jahren blieb, ist etwas, was für den Entertainer spricht: "Sonst hat in Stockerau immer alles wunderbar geklappt."

"Sag beim Abschied leise Servus" – das sang der legendäre Willi Forst. Alfons Haider geht lieber mit lautem Trara: "Bei 24 singenden Personen auf der Bühne wird’s sicher nicht leise." Besonders freut den 53-Jährigen, dass Broadway-Legende Mitzi Hamilton die Regie des weltberühmten Musical-Hits "A Chorus Line" übernommen hat: "Man trifft im Leben nur ein Mal so einen Broadway-Star!"