Habsburgs letzte Ruhestätte

Also, wissen Sie", sagte Otto Habsburg, "ich lass das an mich herankommen, ich würde weder sagen, ich muss in der Kapuzinergruft bestattet sein, noch dass ich auf keinen Fall dort hinwill. So wichtig ist mir das gar nicht." Wie letztens erwähnt, drehte ich vor einigen Jahren eine Dokumentation über die Kapuzinergruft, und da nahm der Sohn des letzten Kaisers auch zu dieser Frage Stellung. Mittlerweile steht fest, dass er in der Gruft seiner Ahnen die letzte Ruhe finden wird, "er selbst ist mit diesem Wunsch an uns herangetreten", erklärt Pater Gottfried Undesser, der Kustos der Kapuzinergruft. Die Existenz dieser weltweit einzigartigen Begräbnisstätte entspricht durchaus der Sehnsucht des Wieners nach einer "schönen Leich". Dass die Kaisergruft, wie sie eigentlich heißt, nach der Beisetzung Otto Habsburgs und seiner Frau Regina die sterblichen Überreste von 150 Personen beherbergen wird, grenzt an ein Wunder. Denn die am Neuen Markt gelegene Gruft war ursprünglich für ganze zwei (!) Särge vorgesehen: für die des Kaisers Matthias und seiner Frau Anna. Aus diesem Plan, der zu Beginn des 17. Jahrhunderts entstand, wurde die Begräbnisstätte von 12 Kaisern, 16 Kaiserinnen und mehr als 100 weiteren Mitgliedern des Erzhauses, darunter 42 Kinder.