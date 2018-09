"Habe viel geweint": Dana Schweiger über Leben als Single-Mum

Bereits 2016 hatte Dana Schweiger in der Personality-Doku "6 Mütter" über die Gründe für die Trennung von Til erzählt: "Wenn du dich entscheidest, zu heiraten, und dann auch Kinder zu bekommen, denkst du nie an Scheidung. Wir haben uns jedoch oft gestritten. Und an einem bestimmten Punkt habe ich gedacht: 'Das macht einfach alles keinen Sinn mehr, wenn man nicht mehr happy ist. Jeder hat das Recht happy zu sein."