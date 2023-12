"GZSZ"-Star Wolfgang Bahro erlitt Unfall: Dreht auf Krücken weiter

Der Unfall sei auch in das Serienskript eingebaut worden. "Gerner hat sich bei einem Auslandsaufenthalt verletzt und kommt so zurück nach Berlin", sagte der 63-Jährige. Trotz des rund fünfwöchigen Ausfalls blickt der Schauspieler positiv in die Zukunft. "Ich bin guter Dinge, denn von Tag zu Tag wird alles besser, und ich bin heilfroh, dass ich mittlerweile wieder drehen kann", so Bahro.