„GZSZ“-Charakter Nina: Ein Geständnis besiegelt Serien-Aus

Mit einem Geständnis bei der Polizei erwartet Seriencharakter Nina Klee aus der RTL-Vorabendserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) in wenigen Wochen ein emotionales Ende. Nach neun Jahren in der Rolle hört Schauspielerin Maria Wedig als festes Mitglied der Serie auf, wie der Sender RTL mitteilte.

Maria Wedig „verlieh Nina vielschichtige Persönlichkeit“

„Mit Maria Wedig verabschiedet sich in Folge 8.585 am 13. August 2026 eine Schauspielerin, die GZSZ seit 2017 mit ihrer Authentizität und emotionalen Tiefe bereichert hat“, hieß es. „Neun Jahre lang - unterbrochen von einer Babypause - verlieh sie Nina eine vielschichtige Persönlichkeit, die den Kiez nachhaltig geprägt und das Publikum begeistert hat.“