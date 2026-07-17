Felix von Jascheroff veröffentlicht neue Hochzeitsfotos

Stattgefunden hat die Zeremonie bereits am 20. Juni. Seitdem teilte der Schauspieler mit seinen rund 419.000 Followern und Followerinnen immer wieder einige Eindrücke des Fests. Standesamtlich geheiratet hatte das Paar bereits im Dezember. Für Felix von Jascheroff ist es die dritte Ehe.

Felix von Jascheroff hat neue Fotos seiner Hochzeit mit Alexandra-Sophie Winterberg geteilt. „Es war einfach perfekt“, schreibt er auf der Plattform Instagram zu den Bildern, auf denen sowohl das Paar als auch zahlreiche Gäste und imposanter Blumenschmuck zu sehen sind.

Neustart

Von Jascheroff steht derzeit vor einem Neuanfang. In seinem Abschied von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ sieht er eine Chance dafür. „25 Jahre bei GZSZ prägen einen Menschen - ich bin dort erwachsen geworden und habe unglaublich viel erlebt“, sagte er laut RTL-Aussendung. Derzeit überwiege die Vorfreude. „Ich glaube fest daran, dass man neue Chancen nur bekommt, wenn man auch den Mut hat, vertraute Wege zu verlassen. Genau deshalb freue ich mich auf das, was nach GZSZ kommt.“

Im Mai hatte RTL mitgeteilt, Jascheroff verlasse die Serie auf eigenen Wunsch, weil er sich neuen beruflichen Projekten widmen wolle. Im Juli 2001 war der Berliner in der Rolle des John Bachmann in die Dauer-Soap eingestiegen.

Auf seine Zukunftspläne angesprochen, sagte er: „Für mich stehen jetzt erst einmal noch einige Monate Dreharbeiten an, und ich freue mich auf die Geschichten, die noch kommen.“ Der Schauspieler ergänzte: „Wie es danach weitergeht, wird sich zeigen.“