Schauspielerin Esther Schweins sorgt sich in einer Zeit des gesellschaftlichen Rechtsrucks um die Frauenrechte. „In einer Zeit, in der es von Machtinteresse ist, dass Frauen ihre Stimme verlieren, muss man ganz deutlich sagen: Die Rechte, über die wir verfügen, sind filigran“, sagte sie im Interview der Deutschen Presse-Agentur in München.

„Und wer bestimmt, worüber gelacht wird, hat eben auch Macht. Wer bestimmt, was sichtbar ist oder wer unsichtbar gemacht wird, hat Macht. Und wer unsichtbar ist, ist ohnmächtig.“ Schweins ist in dem Dokumentarfilm „Was haben wir gelacht“ von Eva Müller und Isabelle Schneider zu sehen, der sich kritisch mit dem Frauenbild im deutschen Fernsehen in den 1990er und frühen 2000er Jahren auseinandersetzt. „Das Mitlachen war eine Überlebensstrategie“, sagt Schweins im dpa-Interview. „Im deutschen Fernsehen hatten Frauen durchzulächeln.“

In der Dokumentation ist sie zu sehen, wie sie in Tränen ausbricht, und Harald Schmidt mit einem deutlichen Schimpfwort belegt, nachdem sie eine Szene gesehen hat, in der er Moderatorin Bettina Böttinger mit einer Klobrille verglichen hatte.

„RTL Samstag Nacht ein Schutzraum“

„Es gab viele Begrifflichkeiten nicht. Ich könnte mich nicht erinnern, dass jemand damals über Sexismus sprach. Das war die Norm. Und natürlich fand ich das nicht richtig. Und war daher so dankbar für diesen Möglichkeitsraum ‚Samstag Nacht‘. Dort konnte ich Ausnahme sein von dieser Norm: Komische Frau ist auch schön - oder schöne Frau ist auch komisch.“