Gwyneth Paltrows Mann Brad ähnelt verstorbenem Vater: "Habe mich für Dad entschieden"

Ihr Mann erinnere sie an ihren verstorbenen Vater, erzähltte Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow ("Shakespeare in Love") dem US-People-Magazin. "Er ist blauäugig, jüdisch, Fernsehautor, mit einem Herz aus Gold und einem großartigen Sinn für Humor. Ich habe mich für meinen Vater entschieden", so die Schauspielerin. 2018 gab sie dem Drehbuchautor und Produzenten Brad Falchuk ("Glee") das Jawort.

Falchuk schien den Vergleich nur zu schätzen. Sie sei die "perfekte Ehefrau". Wenn es anderen gut geht, freue sich Paltrow, wie wenn ihr selbst etwas Tolles widerfahren wäre. "Sie schreit förmlich, wenn sie gute Nachrichten von jemandem hört", sagte er dem Magazin.

Tod von Vater Bruce Paltrow war Wendepunkt

Der Regisseur und TV-Produzent Bruce Paltrow ist 2002 im Alter von 58 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung bei einem gemeinsamen Aufenthalt mit seiner Tochter in Italien gestorben.

