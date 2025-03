Paltrow trank "jede Nacht": Menopausen-Symptome durch Alkohol "außer Kontrolle"

Gwyneth Paltrow spricht über ihre Wechseljahre

Wie Paltrow nun gestand, stürzte sie sich Anfang des Jahres aufgrund des Feuer-Infernos aus zunehmender Sorge in übermäßigen Alkoholkonsum.

"Im Jänner, als die Brände in L.A. stattfanden, habe ich Alkohol zu seinem Zweck verwendet, sozusagen als Medikament", erzählte die 52-Jährige in der neuesten Folge ihres Podcasts "Goop". "Und normalerweise trinke ich überhaupt nicht viel, aber in diesen zwei Wochen habe ich glaube ich jede Nacht getrunken. Und meine Symptome waren völlig außer Kontrolle", fügte sie in Bezug auf ihre Menopause hinzu.

Paltrow steckt eigenen Angaben zufolge "mittendrin" in den Wechseljahren. Für gewöhnlich habe sie ihre Symptome "gut unter Kontrolle". Nach ihren Trink-Eskapaden habe sich dies aber geändert. Ihr Körper sei "völlig durcheinander."

"Es ist das erste Mal, dass ich auf diese Weise wirklich einen Zusammenhang erkannt habe", stellte die Oscar-Preisträgerin fest, die außerdem verriet, nachts an Angstzuständen zu leiden.

Dies sei ein Problem, mit dem sie vor der Perimenopause und den Wechseljahren nie zu kämpfen hatte. Es habe Nächte gegeben, da sei sie "einfach aufgewacht und war von Angst überwältigt, was ich noch nie in meinem Leben hatte", erzählte sie ihrem Podcast-Gast, Dr. Mary Claire Haver.