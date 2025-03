Schlechte Verliererin? Demi Moore bricht nach Oscar-Niederlage ihr Schweigen

Mikey Madison erhielt für ihre Titelrolle in "Anora" den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Im Vorfeld war eigentlich Demi Moore als Favoritin in der Rubrik gehandelt worden. Dass ihr mit ihrer Comeback-Rolle in "The Substance" dann doch nicht der Oscar-Sieg gelang, war wohl die größte Verblüffung des Abends. Moore selbst konnte ihre Enttäuschung jedenfalls nicht verbergen, als der Oscar an Madison ging.

Ihre frustrierte Reaktion auf ihre Niederlage in der Oscar-Nacht, die von den Kameras eingefangen wurde, ging viral.

