Gwyneth Paltrow: "Meine Tochter hat noch nie Film von mir gesehen"

Die 17 Jahre alte Tochter von Gwyneth Paltrow hat nach Angaben der Oscarpreisträgerin wohl noch nie einen Film gesehen, in dem sie mitgespielt hat. "Ich glaube, dass mein Sohn mich in 'Iron Man' gesehen hat, aber ich glaube nicht, dass meine Tochter mich jemals in einem Film gesehen hat", sagte die 48-Jährige dem TV-Sender NBC. Ihre Tochter finde die Vorstellung komisch, sie auf dem Bildschirm zu sehen, sagte Paltrow weiter.