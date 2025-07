Gwyneth Paltrow und Madonna: Wieso ihre Freundschaft zerbrach

Am 31. Juli erscheint das Buch "Gwyneth: The Biography", eine umfassende und detailliert recherchierte Biographie über die polarisierende Hollywood-Schauspielerin Gwyneth Paltrow (52) von Autorin Amy Odell. Laut Beschreibung des Buches hat Odell mehr als 220 Quellen für das Buch interviewt, darunter aktuelle sowie ehemalige Freunde und Kollegen von Paltrow. Dass darin der eine oder andere Skandal (oder eher: was dazu gemacht wird) sowie bisher unbekannte Details über den "Shakespeare in Love"-Star enthalten sind, darf angenommen werden. Schon jetzt veröffentlichte das Magazin People erste Auszüge aus dem Buch. Darin geht es auch um die ehemalige Freundschaft zwischen Paltrow und Superstar Madonna (66), die aber vor einigen Jahren in die Brüche ging. Odell schildert die Hintergründe.

Madonna schrieb junger Gwyneth einen Brief Der Kontakt zwischen Paltrow und Madonna wurde bereits in den 1980ern gelegt – nämlich von ihrem Vater, TV-Produzent Bruce Paltrow. Paltrow besuchte damals noch die Schule und rauchte bereits, was ihrem Vater gar nicht gefiel. Also bat er seinen Kollegen, Regisseur Leo Penn, um einen Gefallen: Ob sein Sohn, Schauspieler Sean Penn, nicht dessen damalige Ehefrau Madonna bitten könnte, Gwyneth einen Brief zu schreiben mit der Aufforderung, das Rauchen aufzugeben? Madonna kam der Bitte nach und schrieb folgenden kurzen Brief: "Liebe Gwyneth. Ich möchte nur meinen durchschnittlichen Tag aufschreiben: Ich wache auf, rauche nicht und gehe glücklich und gesund nach Hause. In Liebe, Ich, Madonna. PS: Brave Mädchen leben länger."

"Sie gibt mir gute Ratschläge, wie ich Nein sagen kann" Es dauerte jedoch bis Ende der 1990er, bis sich eine Freundschaft zwischen beiden Frauen entwickelte. Beide lebten Anfang der Nullerjahre in London, Paltrow war mit "Coldplay"-Sänger Chris Martin verheiratet, Madonna mit Regisseur Guy Ritchie. Paltrow und Madonna verband unter anderem die Liebe zum Sport. "Alles, was ich durchgemacht habe, hat sie zehnmal schlimmer und zehnmal länger durchgemacht", sagte Paltrow 2006 in einem Interview. "Sie gibt mir gute Ratschläge, wie ich Nein sagen und auf mich selbst aufpassen kann." Auch während ihres Auftritts in der legendären "Oprah Winfrey Show" betonte die Schauspielerin, dass Madonna sie bei der Bewältigung ihrer postpartalen Depression unterstützte: So habe sie ihr geholfen, das "große Ganze" zu sehen. "Man kann jemanden letztendlich an seinen Kindern messen, und diese Kinder sind phänomenal … Sie sind sehr höflich. Sie sind süß, freundlich und gewissenhaft", so Paltrow damals.

"Sie ist schrecklich" Doch diese Meinung dürfte sich einige Zeit später geändert haben. "Ihre Beziehung erreichte einen Punkt des Zerbrechens, als Madonna auf einer Insel auftauchte, auf der Gwyneth und Martin Urlaub machten", schreibt Odell in der Biographie. "Madonna schien zu wissen, dass Gwyneth dort sein würde, was Gwyneth seltsam fand." Weiter erzählt die Autorin: "Madonna bestand darauf, dass Gwyneth und Martin mit ihr an einem großen Abendessen an einem langen Tisch zusammenkamen, wo Madonna ihre Tochter Lourdes anfuhr." Und: "Gwyneth und Martin waren von diesem Verhalten angewidert. 'Ich kann mit dieser Frau nicht mehr zusammen sein', sagte Martin zu Gwyneth. 'Sie ist schrecklich', Gwyneth stimmte zu, dass Madonna toxisch war, und beendete die Freundschaft." Wann dieses Ereignis genau stattgefunden haben soll, verrät die Autorin jedoch nicht.