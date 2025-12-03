Trauriges Geständnis: Gwyneth Paltrow "einsam" mit Ehemann Brad Falchuk

Nur die Crème de la crème Hollywoods war zu Gwyneth Paltrows und Brad Falchuks Hochzeit eingeladen, als sich das Paar im Jahr 2018 das Ja-Wort in den Hamptons gab. Seitdem sind einige Jahre ins Land gezogen - und wie Paltrow nun verriet, gestaltet sich das Eheleben nicht immer erfüllend. So hätten ihr Mann und sie völlig unterschiedliche Ansichten darüber, wie man die Weihnachtszeit verbringen sollte, erzählte die 53-Jährige in einer neuen Folge ihres Podcasts "Goop". Das habe zur Folge, dass sie sich während der Feiertage einsam fühle in ihrer Ehe. Paltrow und Falchuk: Unterschiedliche Vorstellungen zu Weihnachten "Mein Mann ist ein kleiner Weihnachtsmuffel, also das genaue Gegenteil", erzählte die Schauspielerin. Sie hingegen ticke da ganz anders. "Ich liebe die Dekorationen, ich liebe das Weihnachtsalbum von Frank Sinatra. Ich komme richtig in Weihnachtsstimmung", führte Paltrow aus.

Falchuk würde all das aber keine Freude bereiten. "Brad ist der Schlimmste", stichelte die Oscar-Preisträgerin. "Er hasst Weihnachtsmusik, er hasst Weihnachtsdekorationen, er hasst Truthahnbraten – er hasst einfach das traditionelle Weihnachtsessen." Auf die Frage, ob ihr Mann sich auf etwas in der Weihnachtszeit freue, antwortete Paltrow trocken: "Er freut sich darauf, wenn es vorbei ist." "Fühle mich einsam" Dann gab sie zu: "Ich fühle mich mit meiner Weihnachtsliebe ziemlich einsam zu Hause, obwohl alle Kinder es lieben, also sind sie auf meiner Seite." Paltrow hat zwei Kinder mit ihrem Ex-Mann, dem britischen Rockstar Chris Martin - Tochter Apple (21) und Sohn Moses (19). Sie ist zudem Stiefmutter von Falchuks Kindern aus seiner früheren Ehe mit Suzanne Bukinik, mit der der Drehbuchautor und Fernsehregisseur Tochter Isabella (21) und Sohn Brody (18) teilt.