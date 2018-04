Wo Paltrow ihren Junggesellinnenabschied feiert

Wie heißt es so schön? Trau dich immer so, als wär’s dein erstes Mal. Zumindest tut Gwyneth Paltrow so, als wäre sie nie verheiratet gewesen und behandelt ihre anstehende Hochzeit mit Produzent Brad Falchuk wie ihre erste.

Junggesellinnenabschied mit Cameron & Stella

Mit ihrem Ex-Mann Chris Martin sei sie durchgebrannt, weswegen sich die Schauspielerin nun darauf freue, eine Traumhochzeit mit allem drum und dran auszurichten. Da darf eine Bachelorette-Party natürlich nicht fehlen: Page Six zufolge will die Oscar-Preisträgerin schon dieses Wochenende ihren Junggesellinnenabschied in Mexiko feiern.

Wie eine Quelle dem US-Blatt verrät, sollen namhafte Promi-Damen wie Schauspielerin Cameron Diaz und Designerin Stella McCartney zu der wilden Sause eingeladen sein. Diaz soll bereits einen Privatjet für zwölf Personen reserviert haben, der die Braut in spe und ihre Freundinnen nach Mexiko fliegen soll.