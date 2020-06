Gus Backus: "Die große Liebe vergeht nicht"

28 Jahre herrschte Funkstille: "Ich hätte mir den Kontakt wegen der Kinder gewünscht, aber er lehnte das ab. Ich wollte ihn nie wieder sehen." Als 2001 Gus’ dritte Frau Byra, eine Amerikanerin, starb, antwortete der Schlagerstar auf eine berührende eMail seines Sohnes: "Ich bin der Meinung, dass wir uns wieder kennenlernen sollten." Bei einem Geburtstagsfest trafen Gus und Heidelore einander nach 28 Jahren in Rosenheim wieder: "Sie sah umwerfend aus, ich verliebte mich sofort wieder. Eine große Liebe vergeht nicht. Sie hat mich jedoch angesehen, als hätte ich zwei Kilo Hundescheiße bestellt", so Gus. Um ihren Enkelsohn zu besuchen, verabredeten sie sich dennoch: "Wir haben bei der Autofahrt so viel gelacht, da ist das Eis geschmolzen." Vor 10 Jahren sagten die beiden zum zweiten Mal "Ja". Gus: "Das war der schönste Moment in meinem Leben."