Gütesiegel der Liebe: Robert Glock im Interview

Tue Gutes und sprich nicht viel darüber" – diesem Credo folgt Robert Glock (47), der Eigentümer des "Planter’s Club" und des " Livingstone" seit Jahren. Anlässlich der Verleihung des TÜV Austria-Gütesiegels an seine beiden Wiener Lokale (ab 1. 1. 2016 müssen alle Gastronomiebetriebe laut "Behindertengleichstellungsgesetz" barrierefrei sein) machte der Sohn des milliardenschweren Waffenproduzenten Gaston Glock (85) eine Ausnahme.

"Wir haben uns gesagt, wenn schon umbauen, dann gleich für die Zukunft. Ich habe drei Jahre in den USA gelebt und dort ist alles barrierefrei. Es macht mir große Freude, wenn sich andere freuen", so Glock jun., der seit 6. Dezember des Vorjahres glücklich verheiratet ist.

Keine Geringere als Neo-Ehefrau Stefanie, Mutter der gemeinsamen Tochter Johanna (fünf Monate), durfte die Auszeichnung, die erstmals an ein Restaurant in Österreich verliehen wurde, feierlich enthüllen. "Wir haben uns bei der Arbeit kennengelernt. Stefanie war sehr fleißig – und wir hatten vorerst eine wertgeschätzte Geschäftsbeziehung. Als sie abgeworben wurde, sagte ich: Gut, dann gehen wir einmal aus. Von da an ging es ganz schnell", verriet Glock, der jüngst das Untergeschoß der Planter’s Bar in einen eleganten Weinkeller verwandelte: "Im September eröffnen wir, noch fehlen Genehmigungen."