Günther Krabbenhöft, der älteste Hipster Berlins: "Wie benimmt man sich denn als Opa?"

Sein Alter ist da kein Hindernis, denn er hat irgendwann einfach beschlossen, Grenzen, die andere für ihn setzen, nicht für sich zu akzeptieren. "Wenn jemand zu mir sagt: Du solltest dich langsam auch mal wie ein Opa benehmen, dann denke ich mir: Hallo, wie benimmt man sich denn als Opa? Hört man dann auf, Lust und Energie und Spaß zu haben und schlüpft in eine ganz andere Rolle? Ich höre auf das, was in mir ist und das zeigt eben doch immer noch so ein besonderes Bild von Lust aufs Leben. Und im Alter bereitet man sich nicht darauf vor, so langsam zu verschwinden, sondern noch mal so richtig durchzustarten."

Krabbenhöft hat 50 Jahre als Koch gearbeitet, seine Tochter alleine großgezogen und immer schon gespürt, dass er anders ist, das mehr in ihm schlummert.