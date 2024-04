Große Sorge um Britney Spears: "Sie ist außer Kontrolle"

Er nannte die Sängerin jetzt via TMZ "völlig dysfunktional". Er glaubt, dass sie dringendst wieder unter Vormundschaft gestellt werden sollte. "Wenn Sie an einer psychischen Erkrankung dieses Ausmaßes leiden, brauchen Sie diese Art von Struktur, Aufsicht und vor allem die Einnahme Ihrer Medikamente", stellt er klar.

Er glaubt auch, dass Spears ihre Medikamente nicht mehr nehmen würde. "Nun, aufgrund des unberechenbaren Verhaltens, der manischen Geldausgabe, der Rücksichtslosigkeit und der Zerstörung der Menschen um sie herum kann sich niemand in ihrer Nähe sicher fühlen, niemand kann sie kontrollieren, sie ist auf vielen Ebenen außer Kontrolle", sagt er.

Sophy geht sogar so weit, zu behaupten, dass "jede dieser Situationen wird sie an einen Ort bringen, an dem ihr gegen ihren Willen Medikamente verabreicht werden können." Er hofft, dass am Ende des Tages ein Richter die Entscheidung im besten Interesse von Britney Spears treffen wird, "und wenn es das ist, was sie braucht, auch nur für einen vorübergehenden Zeitraum, dann ist es das, was sie braucht"

Er meint auch, dass sie unter der Vormundschaft ihres Vaters zwar vielleicht nicht glücklich, dafür aber stabil war. Und wieder betont er, wie wichtig es wäre, dass sie ihre Medikamente nimmt. "Sie braucht Medikamente. Sie ist außer Kontrolle."

Spears sorgt auch immer wieder für Aufsehen mit ihren freizügigen Bildern und Videos auf Instagram - oder, dass sie für ein paar Stunden ihren Account vollkommen löscht, um ihn dann wenig später wieder zu aktivieren.