„Grey's Anatomy“-Star Dempsey: Bei meiner Mutter kam Krebs 12 Mal zurück
Schauspieler Patrick Dempsey sprach im amerikanischen Fernsehen über die Krebserkrankung seiner Mutter Amanda Dempsey. „Man fühlt sich wirklich hilflos. Das war eines der letzten Bilder, die ich mit meiner Mutter hatte“, erzählte er in der Sendung „Good Morning America“. Im Hintergrund wurde ein gemeinsames Foto gezeigt. „Der Krebs kam zwölf Mal zurück. Es war brutal“, schilderte der Schauspieler. „Es war sehr hart. Etwa alle zwei Jahre war er wieder da.“ Seine Mutter habe sich trotz allem immer wieder gefragt: „Warum habe ich überlebt und so viele Menschen, mit denen ich die Behandlung durchgemacht habe, nicht?“
Dempsey, der in der Krankenhausserie „Grey's Anatomy“ einen Arzt spielte, hatte 2008 im Ort Lewiston in seinem Heimatbundesstaat Maine ein Hilfszentrum für Krebspatienten und Krebspatientinnen und ihre Angehörigen eröffnet. Seine Mutter war in dem angeschlossenen Hospital behandelt worden. Sie starb 2014 im Alter von 79 Jahren.
„Amanda Dempsey war eine großartige Frau und eine entschlossene Kämpferin, die während ihres langen Kampfes gegen Krebs enormen Mut, Klasse und Würde gezeigt hat“, hieß es damals in einem Statement der Einrichtung.
Kommentare