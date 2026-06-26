„Grey's Anatomy“-Star Dempsey: Bei meiner Mutter kam Krebs 12 Mal zurück

Schauspieler Patrick Dempsey sprach im amerikanischen Fernsehen über die Krebserkrankung seiner Mutter Amanda Dempsey. „Man fühlt sich wirklich hilflos. Das war eines der letzten Bilder, die ich mit meiner Mutter hatte“, erzählte er in der Sendung „Good Morning America“. Im Hintergrund wurde ein gemeinsames Foto gezeigt. „Der Krebs kam zwölf Mal zurück. Es war brutal“, schilderte der Schauspieler. „Es war sehr hart. Etwa alle zwei Jahre war er wieder da.“ Seine Mutter habe sich trotz allem immer wieder gefragt: „Warum habe ich überlebt und so viele Menschen, mit denen ich die Behandlung durchgemacht habe, nicht?“