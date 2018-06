Grauer Star: Königin Elizabeth II. am Auge operiert

Die Queen begeht am Samstag ihre offizielle Geburtstagsfeier. Obwohl ihr tatsächlicher Geburtstag bereits im April war, findet die offizielle Feier traditionell am zweiten Samstag im Juni statt, wenn in Großbritannien für gewöhnlich besseres Wetter ist. Am Sonntag feiert ihr Mann Prinz Philip seinen 97. Geburtstag. Er war im April an der Hüfte operiert worden.