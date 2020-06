Zuwachs im Prachtgarten

Der Regisseur Jo Baier und die östrreichische Musikerin Erika Pluhar kommen am Dienstag (08.02.2011) in München (Oberbayern) zur Premieren-Vorstellung der Show "Magnifico" in den Zeltpalast an den Riem Arkaden. Der Künstler A. Heller gastiert mit seiner neuen Show noch bis 13.03.2011 in München und ist danach in weiteren deutschen Städten zu sehen. Foto: Tobias Hase dpa/lby +++(c) dpa - Bildfunk+++

© Bild: dpa/Tobias Hase