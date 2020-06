Wirbel um "Grace"-Film

Just beim Lieblingsfestival der 1984 verstorbenen Fürstin Gracia Patricia wird der heftig umstrittene Film " Grace of Monaco" am 14. Mai Weltpremiere feiern: Mit einem großen Paukenschlag sollen die heurigen 67. Filmfestspiele von Cannes mit dem Biopic über das Leben von Grace Kelly mit Nicole Kidman in der Hauptrolle eingeläutet werden.

Ein Affront gegen die Grimaldi-Familie, die sich bereits im Jänner 2013 geschlossen von der internationalen Co-Produktion distanziert hatten: "Wir haben mit dem Projekt nichts zu tun. Dieser Film beinhaltet falsche historische Fakten sowie Szenen, die frei erfunden sind", so das hochoffizielle fürstliche Statement. Auch Harvey Weinstein ist mit der Interpretation von Regisseur Olivier Dahan nicht zufrieden: Nach Auseinandersetzungen über die finale Schnittfassung verhinderte der für sein Temperament berühmte wie berüchtigte Produzent nicht nur den US-Start des Films, sondern durch Verschiebung des Anlauf-Datums auch die Teilnahme an den Oscars.

Ob " Grace of Monaco" je in den USA gezeigt wird, ist fraglich. In Europa soll der Streifen nach der Weltpremiere in Cannes ab 15. Mai zu sehen sein. In Dahans Biografie steht Gracia Patricia nach der Heirat mit Rainier III. Anfang der 1960er-Jahre im Fokus: Das kleine Fürstentum musste um seine Unabhängikeit und um die finanzielle Existenz kämpfen.

Auch andere hatten sich um den Stoff bemüht, scheiterten aber im Vorfeld daran: Der österreichische Regisseur Robert Dornhelm, der mit der Fürstin eng befreundet war, sagte 2012 ein Filmprojekt ab, weil "das Drehbuch zu schlecht war".