Grammys-Goodie-Bags 2026: Zahnbehandlung, Hautstraffung und Schoki

In der Nacht vom 1. auf den 2. Februar fanden erneut die Grammys statt, der wichtigste Musikpreis der Welt. Favorit Kendrick Lamar, der mit neun Nominierungen ins Rennen ging, war am Ende auch der Sieger des Abends: Er konnte fünf Trophäen einheimsen, darunter "Aufnahme des Jahres" und "Bestes Rap-Album". Auch Bad Bunny, Lady Gaga und Billie Eilish gehörten zu den glücklichen Gewinnern.

Doch wirklich leer geht bei den Grammys – genauso wie bei den Oscars – niemand aus, denn für alle Nominierten gibt es schon im Voraus eine gut und vor allem teuer befüllte Goodie Bag, die den Sieg versüßen, über die Niederlage hinwegtrösten und das Ego zusätzlich ein bisschen streicheln soll. Auch die Laudatoren erhalten übrigens diese exklusiven Goodie Bags, also Geschenkssackerl.