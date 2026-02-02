Grammys-Goodie-Bags 2026: Zahnbehandlung, Hautstraffung und Schoki
In der Nacht vom 1. auf den 2. Februar fanden erneut die Grammys statt, der wichtigste Musikpreis der Welt. Favorit Kendrick Lamar, der mit neun Nominierungen ins Rennen ging, war am Ende auch der Sieger des Abends: Er konnte fünf Trophäen einheimsen, darunter "Aufnahme des Jahres" und "Bestes Rap-Album". Auch Bad Bunny, Lady Gaga und Billie Eilish gehörten zu den glücklichen Gewinnern.
Doch wirklich leer geht bei den Grammys – genauso wie bei den Oscars – niemand aus, denn für alle Nominierten gibt es schon im Voraus eine gut und vor allem teuer befüllte Goodie Bag, die den Sieg versüßen, über die Niederlage hinwegtrösten und das Ego zusätzlich ein bisschen streicheln soll. Auch die Laudatoren erhalten übrigens diese exklusiven Goodie Bags, also Geschenkssackerl.
Geschenke im Wert von 30.000 US-Dollar
In diesem Jahr war der Inhalt der Goodie Bags besonders üppig – mit einem geschätzten Gesamtwert von bis zu 30.000 US-Dollar. Ein Großteil der darin enthaltenen Geschenke zielt darauf ab, die ohnehin bereits glamouröse Erscheinung der Stars zu noch mehr Glamour zu verhelfen. Hinter der Zusammenstellung der begehrten Geschenktüten steht die Marketingfirma Distinctive Assets, die dies bereits zum 26. Mal organisiert.
Zu den Geschenke-Highlights zählen:
- eine nicht-invasive Hautstraffungsbehandlung mit Radiofrequenz-Technologie im Wert von 5.000 Dollar
- ein exklusives Zahnbehandlungs-Paket (Bleaching, professionelle Mundhygiene und Röntgen) in einer Promi-Praxis in Beverly Hills im Wert von 5.000 Dollar
- CO2-Laserbehandlung für das Gesicht
- Gutschein für ein luxuriöses Spa (unter anderem nicht-chirurgisches Facelift und Lymphdrainage)
- personalisierte Make-up-Pakete
- Schmuckstücke im Wert von 1.000 Dollar
- eine vegane Designer-Schuhtasche im Wert von 195 Dollar
- modische Activewear
- Kollagen-Supplements
- Propolis-Sprays
- hochwertige Kuscheldecke
- milchfreie und glutenfreie Pralinen
- Luxus-Wein aus Chile
- Home-Recording-Paket im Wert von 1.000 Dollar
- Service AllTrack Performing Rights (für verschollene Tantiemen)
