Oscar-Goodie-Bags 2025 bieten Luxusgeschenke im Wert von über 100.000 US-Dollar, darunter Reisen, Schönheitsbehandlungen und Cannabis-Produkte.

Das Motto der Goodie-Bags lautet "Everybody wins", da alle Nominierten beschenkt werden.

Das Unternehmen Distinctive Assets, verantwortlich für die Goodie-Bags, fördert kleine Unternehmen und bietet heuer auch Unterstützung für Opfer der Brände in Los Angeles.

Sie werden jedes Jahr mit genauso großer Spannung erwartet wie die Goldstatuette selbst: die Oscar-Goodie-Bags, also die offiziellen Geschenktüten der Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Worüber sich die Stars besonders freuen: Die Präsente bekommen nicht nur die Gewinner, sondern all jene, die nominiert sind. So möchte man sicherstellen, dass die Enttäuschung, wenn man am Ende des Abends mit keinem Oscar-Jungen nach Hause geht, nicht allzu groß ist. Denn schließlich kommt trotzdem nur die Crème de la Crème der Filmindustrie in den Genuss der Oscar-Goodie-Bags. Hier ist jeder Sieger, deshalb auch das Motto: "Everybody wins".

Die Wundertüte wird auch heuer wieder randvoll mit Luxus-Geschenken gefüllt sein, denn die Academy scheut keine Kosten und Mühen, um die Egos der Hollywood-Stars gebührend zu streicheln. 2024 etwa war eine einzige Oscar-Goodie-Bag 180.000 US-Dollar wert und gefüllt unter anderem mit exquisiten Beauty-Pflegeprodukten, Wellness-Behandlungen und Reisegutscheinen. 2023 war's besonders skurril, da durften sich die Stars über Botox-Behandlungen, essbares Massage-Öl und ein Stück Land freuen. Der Wert belief sich damals aber "nur" auf rund 130.000 Dollar. Was dürfen die Oscar-Nominierten (darunter Adrien Brody, Demi Moore, Zoë Saldaña, Ariana Grande und Timothée Chalamet) dieses Jahr auspacken?

Spiel, Spaß und Fettabsaugung Seit mehr als 20 Jahren ist das Entertainment-Marketing-Unternehmen Distinctive Assets in Los Angeles für die luxuriösen Goodie-Bags verantwortlich, heuer ist das nicht anders. Auf Instagram wirbt das Unternehmen stolz damit, die Top-Stars Hollywoods beschenken zu dürfen. Unter anderem (!) beinhalten die Oscar-Goodie-Bags 2025 folgende Luxusgeschenke: Ein fünftägiger Luxus-Wellnessurlaub auf Sri Lanka

Ein viertägiger Aufenthalt in zwei Luxusresorts auf den Malediven, Joali Maldives und Joali Being

25.000-Dollar-Gutschein für Fettabsaugung

Ein Aufenthalt im Fünf-Sterne-Hotel Cotton House in Barcelona

Die komplette Linie der Luxus-Hautpflegeprodukte von Miage

Eine 500-Dollar-Mitgliedschaft bei "Function Health"

Schmuck

Ein Bildband im Wert von 950 US-Dollar mit dem Titel "Eine Reise durch Island – Von der Dunkelheit zum Licht"

Hundebekleidung

Cannabis-Produkte

Alkohol

Süßigkeiten

Luxus-Parfüm aus Hamburg Der genaue Wert der diesjährigen Goodie-Bags (die natürlich auf mehrere Taschen und Koffer aufgeteilt werden, da ein einzelnes Sackerl zu klein für alle Geschenke wäre) ist nicht bekannt, soll aber wieder weit mehr als 100.000 Dollar betragen.

Hilfe für Opfer von L.A.-Brände Lash Fary, Gründer von Distinctive Assets, erklärt in einer Presseaussendung: "Unsere Geschenke sind zwar dafür bekannt, dass sie Spaß machen und toll aussehen, aber sie dienen auch dazu, kleine Unternehmen, Marken im Besitz von Minderheiten, Unternehmerinnen und Unternehmen, die etwas zurückgeben, zu fördern." Dieses Jahr liege es dem Unternehmen besonders an Herzen, der Stadt Los Angeles, die in den vergangenen Wochen von Waldbränden heimgesucht wurde, zu unterstützen. Aus diesem Grund beinhaltet die Goodie-Bag heuer auch eine Mitgliedschaft für die Katastrophenhilfe Bright Harbor. Zudem besteht eine Kooperation mit einem Bauunternehmen in Los Angeles, das den Stars unter anderem Baurabatte anbietet. Die Gutscheine können auch an Betroffene weitergeleitet werden, müssen also nicht selbst eingelöst werden.