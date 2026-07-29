„Goodbye Deutschland“-Star Thommy Schmelz in der Klinik

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Kathrin Mermi-Schmelz teilt in einem Video auf Instagram Neuigkeiten zum Gesundheitszustand ihres Ehemannes Thommy Schmelz. Ein Termin beim Internisten sei angestanden. Er bekomme kaum Luft und die Nieren würden nicht richtig arbeiten, weshalb er wieder stationär aufgenommen wurde, berichtet Mermi-Schmelz. Das Paar war durch die Sendung „Goodbye Deutschland“ einem breiteren Publikum bekannt geworden.

„Leider ist mein Schatzi seit einer Woche wieder in der Klinik“, kommentierte sie ihren Clip und ergänzte den Hashtag #wirkämpfenweiter. Im Krankenhaus sei ihr Mann sehr gut aufgehoben. Zahlreiche Personen übermittelten im Kommentarbereich Genesungswünsche.