„Goodbye Deutschland“-Star Thommy Schmelz in der Klinik
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Kathrin Mermi-Schmelz teilt in einem Video auf Instagram Neuigkeiten zum Gesundheitszustand ihres Ehemannes Thommy Schmelz. Ein Termin beim Internisten sei angestanden. Er bekomme kaum Luft und die Nieren würden nicht richtig arbeiten, weshalb er wieder stationär aufgenommen wurde, berichtet Mermi-Schmelz. Das Paar war durch die Sendung „Goodbye Deutschland“ einem breiteren Publikum bekannt geworden.
„Leider ist mein Schatzi seit einer Woche wieder in der Klinik“, kommentierte sie ihren Clip und ergänzte den Hashtag #wirkämpfenweiter. Im Krankenhaus sei ihr Mann sehr gut aufgehoben. Zahlreiche Personen übermittelten im Kommentarbereich Genesungswünsche.
Gesundheitliche Probleme
Schon vor einem Jahr bangte Mermi-Schmelz um ihren Mann, der damals intensivmedizinisch betreut werden musste. Auf Instagram hatte sie sich für die Anteilnahme bedankt: „Tausend Dank an euch alle! Thommy kämpft den Kampf seines Lebens und ihr steht an unserer Seite... Ich bin unendlich dankbar für eure unzähligen Genesungswünsche. Wir lieben euch“, schrieb sie zu einem gemeinsamen Foto. Zuvor hatte sie geschrieben, dass sich „Thommys Situation dramatisch verschlechtert“ hatte.
„Bangen, hoffen, beten, kämpfen jede einzelne Sekunde“, kommentierte sie ein Foto, auf dem zu sehen war, wie sie seine Hand hält. „Schatzi liegt seit Donnerstag auf der Intensivstation im künstlichen Koma und muss beatmet werden. Ein hoch aggressiver Pilz auf der Lunge und nun zusätzliche Herzprobleme machen die Lage lebensbedrohlich.“ Sie wisse, dass ihr Mann sich wünschen würde, dass Freunde und Fans informiert werden. Am Ende bat sie für ihren Mann um „alle Kraft dieser Erde“.
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