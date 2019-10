"Goldener Schnitt der Schönheit": Bella Hadid ist (fast) perfekt

Die verwendete Gleichung stammt im Übrigen aus der europäischen Renaissance, in der der goldene Schnitt "erfunden" wurde. Vor allem Künstler versuchten mithilfe solcher Berechnungen, Gesichter in Gemälden und Skulpturen an das antike Schönheitsideal anzupassen, dass in der Renaissance ein großes Comeback feierte. Unter dieser Prämisse lässt sich also "objektiv" bestimmen, was als attraktiv empfunden wird und was nicht - zumindest wenn man die Ästhetik des menschlichen Körpers einer mathematischen Formel unterwerfen möchte.