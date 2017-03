Die 52. Verleihung der Goldene Kamera in Hamburg brachte Hollywood-Glamour durch Preisträger wie Colin Farrell, Nicole Kidman und Jane Fonda auf die Bühe. Die wunderten sich aber über den eigenartigen Einlagen, die die Moderatorin lieferten.

Annette Frier und Matthias Matschke gaben wenig witzige Showeinlagen zum Besten, ein Ryan Gosling Double - der allerdings nicht wirklich aussah wie Gosling - holte sich einen Preis ab - in Anspielung an die Oscar-Panne.

Nichtsdestotrotz freute sich die australische Schauspielerin Nicole Kidman über einen Preis in der Kategorie "Beste Schauspielerin International".

Ebenso wie Colin Farrell, von dem sich aber ...

... Barbara Schoeneberger am roten Teppich enttäuscht zeigte. "Er ist so klein und schmächtig. Im Fernsehen wirkt er muskulöser. Ich habe eine Regel, die besagt: Kein Mann, in dessen Hosen ich nicht passe. Das wäre hier wohl der Fall."

Auch mit 79 noch nicht müde: Jane Fonda feierte noch brav auf der Aftershowparty der Gala.

Sonst noch mit dabei waren Karin Webb.

Geraldine Chaplin topfit mit 72.

Schauspielerin Heike Makatsch in einem Kleid von LaLa Berlin.

Moderatorin Judith Rakers.

Eine Liebeshow am roten Teppich boten Jan Josef Liefers und seine Frau Anna Loos.

Elegant statt sportlich: Sport-Moderatorin Laura Wontorra.

Verena and Juergen Prochnov.

Gewinner Wotan Wilke Möhring kam mit Cosima Lohse.

Glattgebügelt zeigte sich Verona Pooth.