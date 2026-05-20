GNTM-Siegerin Stefanie Giesinger: "Wir müssen wütender sein!"

Im Jahr 2014 hat Stefanie Giesinger (29) die beliebte Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ gewonnen. Mittlerweile ist sie aber nicht nur Model, sondern auch Unternehmerin und Podcasterin (G Spot). Im Rahmen der Filmfestspiele in Cannes hat die gebürtige Deutsche am Laufsteg geglänzt. Und zwar war sie bei der ersten „House of Magnum“-Fashionshow dabei. Genau wie übrigens auch Modelmama Heidi Klum und deren Sohn Henry (der KURIER berichtete).

„Es ist so toll. Ich war ja vor zehn Jahren das erste Mal in Cannes. Es fühlt sich gerade an wie ein Jubiläum und ich liebe Cannes. Es macht so viel Spaß hier“, so Giesinger im KURIER-Talk.

Model mit Haltung Sie macht aber nicht nur am Catwalk eine gute Figur, sondern nutzt auch in ihrem Podcast ihre Stimme, um offen, ehrlich und authentisch über wichtige gesellschaftliche Themen und oft tabuisierte Erfahrungen zu sprechen. Auch im KURIER-Interview findet Giesinger klare Worte, so zum Beispiel auch, wie sehr Frauen noch immer benachteiligt werden. „Wir leben im Patriarchat und werden einfach in ganz, ganz vielen Situationen im Leben benachteiligt. Und wir sind Gewalt ausgesetzt, viel mehr als andere Geschlechter und dementsprechend ist es nach wie vor schwer, eine Frau zu sein“, so das Model. „Ich werde jetzt gerade zu einer erwachsenen Frau. Ich werde in ein paar Monaten 30 Jahre alt (Anm.: am 27. August) und ich finde es so erschreckend, dass ich viel mehr wahrnehme, wo die Benachteiligungen stattfinden und wo auch Gewalt gegen Frauen täglich stattfindet. Ich hab inzwischen so ein Radar, dass ich Werbungen oder Fotos ansehe und mir denke, das ist sexistisch, weil ich einfach ein Bewusstsein dafür geschaffen habe“, erzählt Giesinger. „Ich hab natürlich auch Privilegien und ich frage mich, wie ich das Beste aus meinem Leben und auch aus dem Leben anderer Frauen machen kann. Und das ist schon eine Aufgabe, die ich gerne habe, aber die ich auch haben muss. Leider!“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Magnum/Sofi Adams Stefanie Giesinger mit Henry und Heidi Klum bei der Magnum-Party in Cannes

Ihre klare Ansage an alle Frauen: „Wir müssen wütender sein!“ Für ihre Karriere wünscht sie sich, dass sie genauso erfolgreich wie bisher weitergeht. „Ich hab total Lust auf internationalen Bühnen zu stehen und mehr Laufstege zu laufen. Es macht mir echt extrem viel Spaß. Aber Ageism (Anm.: Altersdiskriminierung) ist auch ein Ding. Jetzt werde ich 30. Alle sind so: “Hm, jetzt noch modeln? Muss das jetzt noch sein?„ Und ich denke mir: Jetzt erst recht! Und ja, ich esse noch das siebte Eis und ja, ich bin 30 und gehe auf den Laufsteg.“ Privat hätte sie gerne „auf jeden Fall irgendwann eine Familie. “Es sind schon auch Ziele von mir, irgendwann zu heiraten, irgendwann Kinder zu haben und in der Natur zu leben„, gibt sie offen zu.