Glamour im Werbefenster

Schon je von Pelzen mit Neopren-Applikationen gehört? Nein? Dann haben Sie die erste Sendung von „Voguish“ auf Puls4 versäumt.



Die Idee zu diesem neuen Lifestyle-, Glamour-, und Fashion-Format (auch online unter www.voguish.tv) hatte kein Sendungsverantwortlicher, sondern die aus der Slowakei stammende Blondine Nadja Ondrusikova gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Jürgen Peindl . Der Chefredakteur des „ Austria News Networks“ und Puls4 -Moderator arbeitet seit einem Jahr intensiv an dem Projekt, allerdings nur in seiner Freizeit. Um Nadja an die Côte d’Azur oder nach Las Vegas zu begleiten, nimmt er sich Urlaub. „ Jürgen unterstützt mich maßgeblich. Er gibt mir Sprachunterricht und hilft mir bei den Texten“, erzählt Ondrusikova , die früher Geschäftsführerin eines Privatjet-Unternehmens in Monte Carlo war.